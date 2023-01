Calcio: il Lecce Primavera vince 1-0 in casa con la Fiorentina

Nel secondo tempo all’ 8’ il rumeno Rares Burnete del Lecce Primavera sfiora il gol. Al 35’ annullata una rete a Lorenzo Lucchesi della Fiorentina Primavera per fuorigioco. Al 45’ i viola restano in dieci. Espulso Michael Kayode per doppia ammonizione. I salentini sono noni con 21 punti. Nella quindicesima giornata il Lecce Primavera giocherà Sabato 21 Gennaio alle 11 fuori casa con il Sassuolo. Gli emiliani vincono 4-1 in trasferta con la Roma Primavera e sono terzi a 26 punti.

- Nella quattordicesima giornata del campionato Primavera il Lecce vince 1-0 a San Pietro in Lama con la Fiorentina. Nel primo tempo al 7’ i salentini passano in vantaggio con il danese Patrick Dorgu con una conclusione di destro su passaggio dell’altro danese Jeppe Corfitzen. Al 22’ l’albanese Medon Berisha va vicino al raddoppio. Al 39’ Ciro Capasso dei toscani con un tocco al volo non inquadra la porta.