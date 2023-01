Serie B: il Genoa vince e raggiunge la Reggina al secondo posto

via Genoa CFC fb





Nel secondo tempo al 2’ Puscas del Genoa non concretizza una buona occasione. Al 6’Ceppitelli del Venezia non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 21’ annullata una rete ad Aramu dei liguri per fuorigioco. Al 40’ il Genoa passa in vantaggio con Coda con una conclusione di sinistro su cross di Dragusin. Terzo successo consecutivo per la squadra allenata da Alberto Gilardino. Il Venezia è penultimo con 20 punti insieme al Perugia.

Nel posticipo della prima giornata di ritorno di Serie B il Genoa vince 1-0 al “Ferraris” con il Venezia e raggiunge la Reggina al secondo posto a 36 punti,+3 sul Bari, quarto con 33 punti. Nel primo tempo al 19’ Gudmundsson dei liguri va vicino al gol. Al 24’ Pierini dei veneti su punizione sfiora la rete. Al 36’ Crnigoj del Venezia con una girata al volo non inquadra la porta. Al 40’ Crnigoj dei lagunari con un siluro di destro colpisce la traversa.