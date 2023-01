BISCEGLIE (BT) - Nuovo incidente sulla Ss16, all'altezza di Bisceglie, in direzione nord, dove un camion si è ribaltato dopo lo scontro con tre auto. Ad intervenire sul posto i soccorritori del 118, carabinieri, vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Ci sono lunghe code in direzione nord.