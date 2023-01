Trani, oggi le esequie di Teresa Di Tondo

A partecipare alle esequie anche la figlia 17enne, che negli scorsi giorni ha pubblicato sui social una lettera indirizzata alla madre morta. Il Comune, che ha proclamato il lutto per la città, ha avviato per lei un iter di sostegno con i Servizi Sociali. Per il 52enne è prevista solo una benedizione nella cappella del cimitero cittadino.

TRANI (BT) - Questo pomeriggio alle 16, nella chiesa di San Magno, si svolgeranni i funerali di Teresa Di Tondo, la 44enne uccisa con quattro coltellate dal compagno, Massimo Petrelli di 52 anni, prima di impiccarsi. Trani saluterà la donna fortemente impegnata nel sociale e che tutti ricordano sempre sorridente.