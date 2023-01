Capodanno: a Taranto bimbo perde due dita, nel Barese petardo provoca rottura bulbo oculare a 47enne

BARI - Il capodanno è sempre un momento da bollino rosso per gli ospedali pugliesi. Nella Città dei due mari oltre al bambino di 10 anni a cui è stata amputata la mano destra per le gravi lesioni riportate in seguito all’esplosione di un petardo, è rimasto ferito anche un altro bimbo di 8 anni che avrebbe raccolto per strada un artificio pirotecnico artigianale che gli è esploso tra le mani, provocandogli la perdita di alcune dita e anche lesioni agli occhi. L'episodio è avvenuto nel quartiere Paolo VI. Il bambino, accompagnato dalla famiglia all'ospedale Santissima Annunziata, è stato poi trasferito al Policlinico di Bari.A Palagianello, comune del versante occidentale della provincia di Taranto, un 19enne, secondo quanto si apprende dall'Asl, ha riportato gravi ferite ad entrambe le mani, sempre a causa dell'esplosione di un grosso petardo. Anche lui, dopo essere stato stabilizzato nell'ospedale di Castellaneta, è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Bari. L'80enne di Torre San Giovanni resta gravemente ricoverato dopo essere stato colpito alla testa ieri sera da un petardo.Nel barese un 47enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del San Giacomo di Monopoli per l'esplosione di un petardo che gli ha provocato la rottura del bulbo oculare: dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Policlinico di Bari.