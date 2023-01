Oria: martedì 3 gennaio presentazione del libro "Viaggi con la speranza" a cura de Il Pozzo e l'Arancio

ORIA (BR) - Proseguono gli eventi culturali nella città di Oria: martedì 3 gennaio 2023, alle ore 19:00 presso la chiesa di San Francesco d'Assisi in via Sen. Tommaso Martini, Il Pozzo e l'Arancio inaugurerà un nuovo anno di eventi di promozione culturale con la presentazione del libro "Viaggi con la speranza - Storie di famiglie colpite dalla malattia di un figlio". L'opera di Cristiano Caltabiano e Gianluca Budano tratta il tema della mobilità sanitaria. - Proseguono gli eventi culturali nella città di Oria: martedì 3 gennaio 2023, alle ore 19:00 presso la chiesa di San Francesco d'Assisi in via Sen. Tommaso Martini, Il Pozzo e l'Arancio inaugurerà un nuovo anno di eventi di promozione culturale con la presentazione del libro "Viaggi con la speranza - Storie di famiglie colpite dalla malattia di un figlio". L'opera di Cristiano Caltabiano e Gianluca Budano tratta il tema della mobilità sanitaria.





Per quel che riguarda "Viaggi con la speranza - Storie di famiglie colpite dalla malattia di un figlio", è uno studio sulle famiglie del nostro Paese che, per curare la malattia di un figlio, si imbarcano in lunghi e impegnativi viaggi, una riflessione accurata e scientifica sulla necessità di fornire a tutte le famiglie equità nell'accesso alle cure mediche.

Nella serata sarà ospite l'autore Gianluca Budano, Welfare Manager pubblico e giornalista e dialogheranno con lui i Professori Francesco Mario Fistetti, dell'Università di Bari e Ferdinando Spina, dell'Università del Salento.