Carmen Consoli annuncia il nuovo tour europeo

roma - Dopo aver incantato il Sud America a novembre scorso con un tour sold out in ogni tappa, Carmen Consoli, sempre più richiesta a livello internazionale, torna a calcare i palcoscenici esteri con una nuova tournée in Europa (prevendite aperte da domani, 31 gennaio, alle ore 12).

Ad accompagnare la sua voce straordinaria e dare nuova veste ai brani del suo ultimo album "Volevo fare la rockstar", ci saranno il violino di Adriano Murania e il mandolino e le chitarre di Massimo Roccaforte, per un trio spettacolare e affiatato che aveva già conquistato il pubblico della penisola l'estate scorsa.

Una formazione che rispecchia anche l'idea dell'artista di musica fuori da ogni schema preconcetto, in cui 'non c’è niente di più rock degli archi e niente di più sinfonico delle chitarre elettriche'.

In scaletta ci saranno così i brani del disco "Volevo fare la Rockstar" ma anche quelli che hanno caratterizzato l'eccezionale carriera artistica di Carmen, tutti riarrangiati in trio, a conferma della sua visione di musica live come continua e infinita sperimentazione.

Le date di "Volevo fare la Rockstar European Tour", prodotto e organizzato da Francesco Barbaro per OTR Live, sono:

19.04 - Espace Lumen - Bruxelles

20.04 - Kesselhaus - Berlino

21.04 - Café de la Danse - Parigi

22.04 - Palác Akropolis - Praga

26.04 - Estoril - Lisbona

27 e 28.04 - Café Berlín - Madrid

29.04 - Festival BarnaSants - Barcellona