Best Value Award Puglia premia le aziende più virtuose con la 2a edizione

Inizio attività: 17.30

MODUGNO (BA) - Martedì 31 gennaio, nella sede del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Bari nella zona industriale a Modugno (Ba) si terrà la seconda edizione del Premio Best Value Award Puglia, riconoscimento che premia le aziende che creano valore, promosso da Imprenditore Smart spa, società di consulenza strategica e Consorzio Mestieri Puglia, agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione Puglia.La manifestazione che avrà inizio alle 17.30 si dividerà in due momenti. Il primo consisterà in un talk show, condotto da Michele Romano, giornalista de Il sole 24 ore nel quale interverranno i coordinatori del premio, Sebastiano Di Diego CEO Imprenditore Smart SpA e Vito Genco Presidente Consorzio Mestieri Puglia, gli ospiti Claudio Lo Priore direttore generale Cardio Online Europe Srl, Giuseppe Di Giuseppe direttore tecnico Cardio Online Europe Srl, Giorgio Gentili senior partner Imprenditore Smart SpA, Francesco Amendolito presidente AIDP Puglia e Stefano Marastoni economista dell'innovazione Arti Puglia. Durante questo momento sarà analizzato lo scenario lavorativo del territorio pugliese e la sua struttura imprenditoriale, tra le migliori in Italia, che testimonia una proficua solidità e apre la visione di nuovi scenari.A seguire ci sarà la premiazione delle aziende più virtuose del biennio 2020-2021, suddivise in 4 categorie, selezionate a seguito della ricerca di Imprenditore Smart su un campione di oltre 13.000 società. La ricerca analizza il tasso di variazione dell’equity value (il valore riferibile agli azionisti) delle imprese pugliesi, nell’ultimo biennio e nell’ultimo quinquennio. A ottenere il riconoscimento saranno le imprese che operano strategicamente, puntando su aggregazioni, crescita dimensionale, tecnologia, managerializzazione, digitalizzazione, sostenibilità, sui giovani e sulle donne.Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Bari – via delle Delie, 5 – Modugno (Ba)