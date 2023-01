Carnevale di Putignano: Tutti fenomeni in concerto

PUTIGNANO (BA) - Si allarga il ventaglio di artisti nazionali che calcheranno le piazze e i teatri del Carnevale di Putignano 2023 firmato “Tutta un’altra fiaba”. Il 5 febbraio sarà il turno di TUTTI FENOMENI. Dalle ore 21.30 nel “Teatro che non c’è” in via Michele Mummolo (zona industriale di Putignano) in concerto il cantautore post-moderno più destrutturante del momento.L’enfant prodige Tutti Fenomeni con la hit del momento “Privilegio raro" guiderà gli spettatori in universi decontestualizzati. Prodotto come sempre da Niccolò Contessa, "Privilegio raro" scombina ancora una volta le carte in tavola. Un album che non somiglia a niente, in cui Tutti Fenomeni riesce a creare uno stile nuovo, frullando insieme tutto, attingendo dai mondi sonori più disparati destrutturandoli e portandoli in un altro universo: il suo!Una ricetta che se risulta vincente in musica lo è ancora di più nei testi, dove si riafferma un gusto brillante per il sarcasmo, la citazione e i calembour che li rende così spiazzanti da risultare geniali. Un’irriverenza ereditata dalla trap che contrasta con le citazioni colte di cui pullulano le sue canzoni, frutto della sua curiosità e dei suoi tanti interessi. Il NO SENSE prenderà forma sul palco del Teatro che non C’e’ con le sue sonorità travolgenti in cui si mescolano passato e futuro, alto e basso, classico e moderno.Come un alchimista un po’ folle, Tutti Fenomeni si costruisce in laboratorio il suo mondo musicale. Che non è indie, non è rap, non è pop: è tutto e tutto il suo contrario. Unico. Inclassificabile. Imprevedibile.Ticket disponibili sul sito del Carnevale di Putignano - https://www.carnevalediputignano.it/home/I biglietti saranno acquistabili anche nei tabacchi che espongono il sistema MOONEY. Si può anche scegliere di prenotare i biglietti online e pagarli comodamente in contanti presso uno dei 45.000 punti Mooney - bar, tabaccherie, edicole - presenti in tutta Italia.