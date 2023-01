“In Antartide per studiare le sue meraviglie”, parla Matteo Villani (ENEA di Foggia)

R. “La squadra di apertura era composta da una quindicina di unità. Abbiamo raggiunto e aperto dopo il lungo inverno antartico la base Mario Zucchelli, base semipermanente operativa nel periodo dell’estate australe”.

R. “La squadra è arrivata alla base di Mc Murdo il 14 ottobre 2022. Ci siamo rimasti per qualche giorno a causa del maltempo. Poi il 19 siamo arrivati alla base per l’apertura”.



D. Dunque, Antartide misterioso, ancora da scoprire: sotto quali aspetti?

R. “Questo continente è una palestra per molte attività di ricerca: la glaciologia, la geologia, la biologia, la chimica, l’ecologia e molto altro ancora…”.



D. Quando farete ritorno in Italia?

R. “Fra meno di un mese la nostra missione sarà compiuta e torneremo in patria”.

“Siamo in Antartide per studiare il continente e le sue meraviglie, considerando che è un laboratorio incontaminato, a cielo aperto...”.Per Matteo Villani (ENEA di Foggia) è la sesta missione della sua vita, la 38ma per l’Italia. A Foggia lavora all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia, lo sviluppo economico sostenibile e si occupa di nuove fonti energetiche e rinnovabili. In Antartide invece è responsabile della logistica, la gestione e la conduzione degli impianti tecnologici della base.Ieri intanto è arrivata la nave rompighiaccio “Laura Bassi” (foto): ha portato viveri, materiali e ricambi, “tutto quello che serve per la nostra permanenza antartica… Ogni missione è sempre un’avventura, la maggior parte della logistica che è qui fa cose straordinarie…”, confida Matteo.RISPOSTA: “Sono partito da Foggia per Roma, poi con un volo intercontinentale ho raggiunto Christchurch in Nuova Zelanda, e da lì, con un volo militare, sono arrivato alla base americana di Mc Murdo da dove abbiamo proseguito col nostro aereo Basler simile a un Dc-9”.