Castellana Grotte, Rievocazione storica della Shoah: momento musicale con gli alunni della Viterbo

L'evento è stato ideato con la consulenza storica dell'Associazione Nazionale Sottoufficiali d'Italia (ANSI) e il patrocinio di: Università di Bari, Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Città Metropolitana di Bari, Città Metropolitana di Bari e Comune di Castellana Grotte. Quattro alunni della classe di clarinetto (3^D, Scuola secondaria di Primo Grado): Andrea Del Vento, Francesco Guglielmi, Maria Serena Lapertosa, Federico Laquintana, diretti dal professor Andrea Mongelli, hanno dato un contribuito musicale all'iniziativa, inaugurata nella giornata della Memoria, ricevendo anche un attestato di merito per l'impegno. Domani l'ultimo appuntamento."La rievocazione storica della Shoah – ha detto la dirigente Carmela Pellegrini – ha un valore esperienziale di grande impatto, poiché le parole interpretate dai ragazzi hanno colpito al cuore."

CASTELLANA GROTTE (BA) - "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario" scriveva Primo Levi. Così per non dimenticare l’orrore della Shoah anche l’Istituto Comprensivo Tauro – Viterbo di Castellana Grotte ha seguito“l’Itinerario della memoria 2023” organizzato dai Giovani Castellanesi presso la Domus Artis Maria Rubino (via Conversano 41/A).