Ciao Franca, mancherai un sacco alle 'tue' donne

Con lei la vita era stata crudele e ingiusta. Era rimasta vedova giovanissima, con due figlie piccole da crescere. Un giorno di fine estate si preparava a tornare al suo lavoro di insegnante quando la notizia dell’incidente di Leuca in cui aveva perduto il suo Giorgio l’aveva folgorata. Mi parlava di lui con lo sguardo perduto in un sogno: l’incontro, l’amore, le nozze. Mi mostrava l’album delle foto.



Mi raccontò del primo incarico da insegnante nelle campagne del Brindisino, la scuola era in una pajara, lei alloggiava nell’altra accanto, i bambini venivano dalle masserie intorno. Nel primo film della figlia regista Giorgia - di cui era orgogliosa e mi raccontava tutte le interfacce del suo lavoro - è narrato con accenti di intensa poesia. Mi mostrava i giornali che parlavano dei suoi film e i dvd.



La vita si era accanita sulla Franca. Mi parlò della figlia Anna Maria, dottoressa, con grandi prospettive di carriera, perduta giovane nonostante le viste specialistiche in mezzo mondo. Aveva trovato conforto e aiuto nella madre, a cui era perennemente grata.



Un giorno mi telefonò, voleva mostrarmi qualcosa. Erano dei quadernetti dove con la poesia aveva provato a elaborare i suoi lutti. Poesie belle e tragiche. Voleva pubblicarle, passammo delle giornate a fare editing, sistemarle in tre sezioni. Trovai un editore, i libri uscirono. Franca voleva che i proventi andassero a un’associazione umanitaria.



Mi piace immaginarla nel suo salotto, mentre parla della sua materia in cui era, come si dice, un pozzo di scienza, o a tavola, mentre mi porge i piatti, o mentre governa i colombi che a frotte planavano nel giardino.



La sua 500 ha messo la freccia e si è fermata, ma donne come “la Franca” restano sospese nell’aria come aquiloni a primavera, vivono nella memoria di tutti noi, nella nostra vita quotidiana, e in quella delle “sue“ donne, con i loro insegnamenti, il coraggio, la responsabilità, le lotte portate avanti a mani nude.



Grazie Franca e a presto rivederci nel tuo salotto, magari hai un altro boccaccio di fichi secchi con le mandorle da regalarmi?

