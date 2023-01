Calcio: il Taranto acquista Rossetti, Semprini e Canalicchio

Nella Città dei due mari sono arrivati in prestito il difensore Nicolò Canalicchio 21 anni dalla Sammaurese e a titolo definitivo il centrocampista argentino Francesco Siragusa 21 anni che era svincolato dal Chieti. Ci sarà una trattativa con il Pescara per acquistare a titolo definitivo il trequartista di 27 anni Luca Crecco.





Il direttore sportivo degli jonici Luca Evangelisti tenterà di tesserare il difensore Massimiliano Busellato 29 anni dal Padova. Il terzino Edoardo Vona 26 anni sarà ceduto. E’ stato richiesto dalla Fermana e dalla Recanatese nel girone B di Serie C.

Nel girone C di Serie C il Taranto ha acquistato in prestito l’attaccante Simone Rossetti 25 anni dal Renate. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2023. E’ stato ingaggiato il centravanti Mauro Semprini 24 anni a titolo definitivo dalla Lucchese. Il giocatore ha firmato fino al 30 Giugno 2024.