Quando i bimbi sono piccolissimi, tra i compiti della baby sitter ci sarà sicuramente il cambiare il pannolino, preparare il latte o le pappe, portarlo a passeggio, fargli fare la nanna. Quando i bambini diventano più grandi arrivano nuovi impegni per la baby sitter: andarli a prendere a scuola, far loro fare i compiti, portarli alle varie attività extrascolastiche. Vi starete chiedendo come si trova una baby sitter: per trovare una baby sitter a Bari , per esempio, ci si può appoggiare alla rete di amicizie. Il passaparola è sempre uno dei canali preferiti dai genitori per selezionare la tata per i propri bambini. Ma visto che spesso le baby sitter più quotate sono impegnate, allora è necessario ampliare i contatti.





Un tempo era uso, da parte delle baby sitter, mettere nei negozi dei bigliettini di ‘baby sitter offresi’ con i diversi tagliandini da strappare che si riportavano il numero di telefono della persona che si proponeva. Oggi questa usanza è stata sostituita in gran parte dal web. Già social come Facebook offrono una vetrina interessante per le baby sitter che vogliono trovare lavoro. Esistono poi tantissimi siti che mettono in contatto genitori e baby sitter, piattaforme in cui le famiglie possono scorrere centinaia di profili selezionando la propria zona di residenza (Bari per esempio, e ancora più nello specifico la via dove si vive).





Altrettanto comodamente si possono selezionare le candidate, fissare i colloqui e eleggere la baby sitter ideale. Quindi con l’arrivo del nuovo anno questo potrebbe essere un rapido modo per poter individuare i profili di baby sitter che meglio si addicono alle necessità della famiglia e avviare la selezione. Il consiglio è quello di fare sempre un periodo di prova in modo che ci si possa conoscere e apprezzare, da entrambe le parti.

Come trovare una baby sitter per il nuovo anno? Quando nasce un bambino il tema dell’accudimento è uno degli argomenti molto sentiti dai neo genitori. C’è chi ha la fortuna di avere dei super nonni sempre disponibili, c’è chi per scelta o per necessità manda i bambini al nido, c’è chi opta per la baby sitter. Vi siete mai chiesti cosa si intende per baby sitter? La parola ha origine inglese e significa persona che si prende cura dei bambini. Cosa deve fare la baby sitter dipende dalle esigenze della famiglia: alcuni genitori ne hanno bisogno solo quando il bambino si ammala e loro devono andare a lavorare; altri invece la chiamano per riservarsi serate romantiche o tra amici; il più delle volte serve per accudire il bambini con scadenza settimanale o anche tutti i giorni.