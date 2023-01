Ferrovie del Sud Est: in circolazione altri 24 mezzi Euro 6

BARI - Prosegue l’ammodernamento della flotta dei bus di Ferrovie del Sud Est. Da questo mese entrano in circolazione altri ventiquattro mezzi Euro 6 che si aggiungono ai 68 acquistati nel 2019. Lo rende noto Ferrovie dello Stato.Una risposta concreta all’incremento di passeggeri registrato nell’ultimo periodo per garantire un servizio adeguato alle esigenze dei viaggiatori. I bus sono tutti dotati di pedana disabili e circolano nelle province di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto dove FSE effettua il servizio di trasporto. L’investimento complessivo, interamente a carico di FSE, è di circa 3 milioni di euro.Nel secondo semestre dell’anno, verranno messi in circolazione ulteriori quarantacinque nuovi mezzi (cofinanziati dalla Regione Puglia) che contribuiranno ad abbassare l’età media della flotta a dieci anni.