Coppa Italia, Serie C: il Foggia supera 2-1 la Juventus Next Gen





Nel secondo tempo al 9’ il Foggia ritorna in vantaggio con Ogunseye con una conclusione di sinistro a porta vuota. Al 13’ i rossoneri pugliesi vanno vicini al terzo gol con Peralta. La gara di ritorno si giocherà Mercoledì 15 Febbraio alle 20,30 al “Moccagatta” di Alessandria. Nell’andata dell’altra semifinale l’ Entella vince 1-0 a Chiavari con il Vicenza. Per i liguri decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 21’ da Morosini su rigore concesso per un fallo di Sandon su Faggioli. La partita di ritorno si disputerà il 15 Febbraio alle 20,30 al “Menti” di Vicenza.

- Nell’andata della semifinale di Coppa Italia di Serie C il Foggia vince 2-1 allo “Zaccheria” con la Juventus Next Gen. Nel primo tempo al 4’ i dauni passano in vantaggio con Ogunseye di testa su cross di Peralta. Al 21’ i bianconeri pareggiano con Poli di testa su passaggio di Iocolano.