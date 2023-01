Serie B: il Bari cede Marras al Cosenza e Gigliotti al Crotone

via Ssc Bari fb





Il direttore sportivo Ciro Polito cercherà di cedere il centrocampista Manuel Scavone 35 anni per il quale sembra però tramontata l’ipotesi di trasferirsi al Trento in Serie C. Si tenterà di trasferire l’attaccante Cristian Galano 31 anni, per il momento non ci sono acquirenti. Il Bari cercherà anche di acquistare un centrocampista un difensore e un attaccante, per ora non si fanno nomi.

Il Bari ha ceduto l’attaccante Manuel Marras 29 anni a titolo temporaneo al Cosenza in Serie B. Lo ha comunicato ufficialmente la società biancorossa. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2023. E’ stato ceduto inoltre il difensore francese Guillaume Gigliotti 33 anni a titolo definitivo al Crotone nel girone C di Serie C. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024.