Dopo due anni di assenza torna il Carnevale di Putignano

pixabay

PUTIGNANO (BA) - Deposti in soffitta gli alberi di Natale ed i presepi è arrivato per gli italiani il momento di proiettarsi verso il primo grande evento del 2023: il Carnevale. Nel comune di Putignano il carnevale è già iniziato durante le vacanze natalizie con il rito delle Propaggini in cui alcuni popolani, solo per un giorno, salgono sul palco per criticare in modo irriverente l'operato delle autorità locali. Il Carnevale di Putignano , giunto all'edizione numero 629, torna dopo tre anni dalla data della pandemia e si annuncia ricco di ospiti ed eventi che non lasceranno delusi i tantissimi visitatori attesi dall’Italia e dall’estero. L’appuntamento con il Carnevale è un momento culturale molto importante in cui il divertimento si sposa con l’eccellente bravura dei Maestri Cartapestai impegnati a realizzare carri allegorici che si possono definire delle vere e proprie opere d’arte. Il cartellone della manifestazione più attesa dell’inverno è ricco di eventi e di celebrità; infatti, a partire dai primi di febbraio le serate di Carnevale saranno animate da parecchi volti noti, tra questi: il comico Angelo Duro, Margherita Vicario e Dargen D'Amico. Madrina della serata del Martedì Grasso sarà la splendida Mara Venier, che seguirà la sfilata dei carri nella sera del 21 febbraio. Le fiabe saranno il tema di questa edizione del carnevale che si svolgerà dal 4 al 21 febbraio 2023.

Il Carnevale di Putignano e la dea bendata

Il Carnevale di Putignano, il più lungo e antico di Europa, ha un particolare rapporto con la dea bendata in quanto deve la sua notorietà anche alla Lotteria Nazionale a cui venne abbinato negli anni ’90. L’abbinamento dei biglietti della lotteria ai carri allegorici insieme ai collegamenti con la trasmissione Domenica In effettuati in orari strategici fecero in modo che l’evento fosse conosciuto in tutta Italia e che attirasse in Puglia migliaia di visitatori lanciando il turismo in luoghi fino a quel momento poco noti alla massa. Da qualche decennio il Carnevale di Putignano non viene più abbinato alla Lotteria ma ai pugliesi è rimasta nel cuore la dea bendata, come dimostra la vincita recente di 500 mila euro realizzata a Bari il 30 ottobre scorso grazie ad un gratta e vinci. La presenza di Mara Venier, conduttrice apprezzata di Domenica In, contribuirà ad accendere ancora una volta i riflettori sul carnevale più bello di Puglia e chissà che in futuro la manifestazione non possa tornare ad essere abbinata ai premi della lotteria…