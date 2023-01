Dramma della solitudine a Bari, 62enne trovato morto in casa al Libertà

BARI - Finisce nel dramma la storia di Giuseppe, 62 anni, trovato senza vita in un appartamento al Libertà. Il decesso risalirebbe a pochi giorni fa e sarebbe sopravvenuto per cause naturali. L'uomo viveva da solo, era noto negli ambienti del volontariato e non era difficile vederlo intrattenere la gente con il suo buonumore nelle arterie dello shopping cittadino.“Il mio desiderio è sposarti. Lo ripeteva ad ogni incontro e l’ultima volta, al pranzo di natale al Villaggio Del Fanciullo, ha perfino chiesto al vescovo la disponibilità per celebrare il rito. Era Giuseppe, un uomo gentile, mite, spiritoso. Quasi, quotidianamente, ci salutavamo, ci scambiavamo battute su via Sparano dove amava trattenersi. Era straordinario e sempre presente in ogni pranzo e cena sociale, nei presidi di prossimità, nelle feste di solidarietà, nelle giornate buie e sotto la pioggia. Lo avevamo accompagnato per il reddito di cittadinanza e per i servizi socio sanitari. In questi anni di assessorato ho incontrato centinaia di persone, ogni giorno, ma il suo sorriso e i suoi abbracci resteranno speciali nella mia memoria e nel mio cuore. E oggi in via Sparano, sotto questa pioggia malinconica non ci sei e già mi manchi”. E' il ricordo sui social dell'assessore al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico.