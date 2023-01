Ucraina: pioggia di missili russi contro Kiev, 11 morti. Zelensky: "Putin non è nessuno"





Intanto gli Stati Uniti invieranno in Ucraina 31 carri armati Abrams, "l'equivalente di un battaglione ucraino". Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca, rimarcando: "Non è un'offensiva contro la Russia. Putin ha sbagliato, l'alleanza regge".





La fornitura di carri armati all'Ucraina da parte dei paesi della NATO non cambierà lo stato dell'operazione militare russa in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe. Peskov ha anche affermato che Putin non considera più possibili colloqui con Zelensky, "che si stava preparando alla guerra da molto tempo".





Il presidente ucraino risponde dicendo che il leader russo "non è nessuno, non mi interessa parlare con lui".

KIEV - Le forze russe hanno lanciato un nuovo attacco e più di 30 missili contro l'Ucraina: almeno 11 persone sono morte e altre 11 sono rimaste ferite. Due strutture energetiche sono state colpite da missili russi nella regione di Odessa, nel sud dell'Ucraina. L'allarme antiaereo è risuonato in tutto il Paese.