Falsi diplomi sanitari: arrestato ex deputato

FOGGIA - L'ex deputato Nicandro Marinacci (ex Fi, Udc e poi Udeur) è stato arrestato e condotto in carcere nell'ambito dell'inchiesta su una presunta fabbrica di diplomi falsi nel settore sanitario.Ai domiciliari è finito il figlio dell'ex deputato e Roberto Melchionda.Altre 33 persone sono indagate con l'accusa, a vario titolo, di truffa, falso in atti pubblici e contraffazione e uso di sigilli dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Campania. Alcuni degli indagati sono accusati anche di associazione per delinquere.