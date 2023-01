Foggia, incendio nel Gran Ghetto: distrutte baracche

L'incendio potrebbe aver avuto origine da uno dei tanti fuochi accesi dagli stranieri per riscaldarsi. In queste ore le temperature nel foggiano si sono abbassate sensibilmente.



Ad intervenire i Vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza l'intera area portando via alcune bombole di gas.

FOGGIA - Un vasto incendio ha distrutto ieri sera due baracche del Gran Ghetto, l'insediamento spontaneo situato a Torretta Antonacci nel Foggiano, dove vivono poco meno di mille migranti che lavorano nelle campagne della Capitanata. Non si segnalano feriti o intossicazioni.