'Ferilli Eyewear', occhiali dalla terra e dal mare

Cristiano Ferilli

“A garanzia della sostenibilità – aggiunge Cristiano, figlio dello psicologo Leonardo - sono impiegati pannelli di supporto proveniente da riforestazione controllata.Da questo processo proviene la materia prima per la produzione, estratta attraverso un metodo di disidratazione brevettato e completamente ecosostenibile, senza agenti inquinanti. L’intero processo produttivo si svolge in Italia, nel Salento, intaglio e assemblaggio in un’azienda nel Lazio”. La terza collezione (maggio 2022) poggia sulle solide basi del successo della prima, “Sikalindi”, dicembre 2018, collezione lancio del brand (ne parlarono testate nazionali, fra cui “ll Sole 24 Ore”), composta da 120 pezzi, andati a ruba (ne avanzano 5), ormai divenuti veri e propri “cult”, iconici (stessi materiali: fico d’India, betulla e aste in ulivo), nomi e forme ispirati al territorio: Otranto, Leuca, Castro, Porto Miggiano, etc. (anche la colorazione delle lenti è dettata dal paesaggio).E della seconda, “Aèras” (maggio 2021): sei modelli che continuano a raccontare Terra d’Otranto: Castro, Maglie, Ostuni, Porto Badisco, Gallipoli, la seconda versione di Leuca. “Il frontale – aggiunge Cristiano - è più sottile e leggero, le aste sono in legno riutilizzato da botti di Barrique e fibra di fico d’India”.A maggio 2022, come già detto, la collezione "KliMa". Il nome richiama la parola "clima", ha radici nel griko ed è tradotto come "inclinazione". “La novità è un nuovo mix di materiali che vede per la prima volta la fibra di fico d'India insieme all'acetato (composto da cotone). Le montature mantengono sempre la fibra naturale, ma l'acetato servirà a creare un nuovo comfort”. La novità è la linea vista, ma si presentano pure montature sole, con lenti dai toni terrei e verdi.Tanti i riconoscimenti per “Ferilli Eyewear”. Premio “miglior occhiale ecosostenibile 2019” - Monaco International Optic Trophies - Principato di Monaco. Premio “Maker of Merit” - Maker Faire Roma – 2019 Partecipazione “Showcase” - AltaRoma per l’edizione di gennaio 2020, settembre 2020 e gennaio 2021, dove ha avuto la possibilità di esporre la collezione a buyer e stampa nazionale ed internazionale.Semifinalista premio ‘Graziella Pagni Eyewear’ 2020 Esposizione nel museo internazionale dell’occhiale in Pieve di Cadore come unico occhiale realizzato utilizzando la fibra di fico d’India. Installazione durante la mostra “Green Watching’’ dal 25/05/2022 al 15/01/2023 presso ‘Musee de la Lunettes de Morez’ – Morez (Francia). Come si dice: chapeau!