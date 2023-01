Foggia, gambizzato in pieno centro la sera di Capodanno





Le condizioni dell’uomo, trasportato poi in ambulanza al Pronto Soccorso, non destano preoccupazione. Al via le indagini della polizia.

FOGGIA - Momenti di paura nella notte di Capodanno a Foggia dove un 39enne è stato gambizzato con alcuni colpi d’arma da fuoco in piazza Nuova. La vittima dell’agguato è stata soccorsa da alcuni passanti. Ad intervenire sul posto gli operatori del 118.