Terme di Santa Cesarea, Casili (M5S): “Su quali basi è stato definito il canone per la gestione? Troppo pochi 340.000 euro”

“Il rischio - conclude Casili - è che così facendo non si responsabilizzi il potenziale investitore per far fare quel salto di qualità di cui Santa Cesarea ha bisogno. Le terme non possono essere svendute in questo modo. Occorre far chiarezza sulla programmazione futura e sugli interventi da fare di coloro che ne acquisiranno la gestione. Servono impegni e garanzie tali da giustificare la gestione di un patrimonio così importante che non può essere trattato alla stregua di una modesta attività imprenditoriale”.

"Ritengo però non congruo con il valore complessivo in gioco delle Terme - spiega Casili -: come è possibile cedere tutti i beni a un canone di 340 mila euro l’anno se pensiamo che piccole e modeste strutture turistiche di 6 camere vengono date in gestione a 20-25 mila euro? Su quali basi è stato definito questo canone? Quali sono le valutazioni fatte? Pensiamo cosa può sviluppare il solo Albergo Palazzo, che conta 75 camere, se ben gestito. Poi c’è lo storico stabilimento balneare Caicco solo per citare una piccola parte dei beni facenti parte del complesso termale. Domande a cui spero l’amministrazione dia una risposta”.