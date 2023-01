Il Bari cede D'Errico al Crotone

L’attaccante Daniele Paponi è stato ceduto a titolo definitivo all’ Imolese nel Girone B di Serie C. L’attaccante Simone Simeri è stato ceduto a titolo temporaneo all’ Imolese in Serie C. Il direttore sportivo Ciro Polito sta cercando di cedere l’attaccante Manuel Marras per il quale ci sarebbero trattative con il Crotone e con due squadre di Serie B, l’Ascoli e la Spal.





Potrebbero essere ceduti il difensore francese Guillaume Gigliotti e l’attaccante Crstian Galano che avrebbero richieste da squadre di Serie B e di Serie C.

Il Bari ha ceduto il centrocampista Andrea D’Errico a titolo temporaneo al Crotone nel Girone C di Serie C. Lo ha comunicato ufficialmente la società biancorossa. Ufficiali altre due cessioni.