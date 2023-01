Incendio in appartamento a Taranto, muore 82enne

TARANTO - Dramma nella Città dei Due Mari. Una donna di 82 anni è morta nell'incendio scoppiato questa notte in un appartamento al nono piano di un palazzo di piazza Giovanni XXIII, angolo via D'Aquino, a Taranto.Secondo quanto si è appreso, la donna era seduta su una poltrona e non è riuscita a salvarsi rimanendo intrappolata in casa.Ad accorgersi del fumo e delle fiamme è stata la figlia, che abita al piano di sotto, che ha chiamato i vigili del fuoco. Quando sono arrivati i soccorsi, la donna era già morta, il suo corpo era carbonizzato. Non è ancora chiara l'origine dell'incendio che ha interessato l'intero piano. Ci sono stati momenti di grande preoccupazione con inquilini e residenti che sono fuggiti dalle loro case per strada.Sul posto sono giunti diversi mezzi dei vigili del fuoco, intervenuti con due autoscale, carabinieri, polizia e polizia stradale. L'edificio interessato dall'incendio e quello adiacente sono stati sgomberati per consentire le operazioni di messa in sicurezza.