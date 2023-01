Ex Ilva, Pagano (Pd): "Non aiuta il raggiungimento di nessun obiettivo specifico l’esclusione USB da tavolo"

ROMA - “Se sulla questione del rilancio a tutto tondo dell’ex Ilva sono moltissimi i nervi scoperti, oggi dobbiamo registrare l’esclusione di una sigla sindacale molto presente tra i lavoratori coinvolti nella vertenza ex Ilva dall’incontro tra parti sociali e rappresentanti di Acciaierie d’Italia. Un fatto grave, che si traduce nell’ingiustificabile estromissione di chi rappresenta 1.800 persone tra dipendenti di Acciaierie e lavoratori dell’ex Ilva in A.S.” Lo dichiara Ubaldo Pagano, deputato pugliese e Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.“Una decisione che lede il diritto alla rappresentanza di tante persone e dimostra come una parte di chi siede a quel tavolo è profondamente inadeguata a gestire questa situazione tanto complessa. Da questo tavolo ci aspettiamo concreti passi avanti su tutta la questione e soprattutto che non si mortifichi nessuno degli interessi costituzionalmente tutelati. Ma partire dovendo parlare delle esclusioni non ci lascia fiduciosi" conclude Pagano.