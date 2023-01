Inter, che paura: i nerazzurri la spuntano col Parma ai supplementari

via Inter fb





L'Inter è confusa e non gioca bene. Aslani e Gagliardini non offrono le stesse garanzie dei titolari e il Parma di Pecchia ha le occasioni per raddoppiare. Buffon, alle soglie di 45 anni, non scalda molto i guanti e i suoi compagni disputano una gara positiva.





Inzaghi inserisce Dimarco, Dzeko e la qualità in campo fa la differenza anche se i nerazzurri agguanta un faticoso pareggio a pochi attimi dal novantesimo. Lautaro pareggia la gara su un tiro deviato dal difensore emiliano. La gara resta a galla fino a quando Acerbi indovina la testata vincente che regala all'Inter il passaggio ai quarti.

Il solito brivido dell'Inter si scioglie all'ultimo momento. I nerazzurri passano gli ottavi di coppa Italia contro il Parma dopo 120 minuti. Soffre più del previsto la squadra di Inzaghi priva di Calhanoglu, Barella, Brozovic. Così, il Parma ha rischiato di dare lo sgambetto ai vice-campioni di Italia. I gialloblu passano in vantaggio nel primo tempo con Juric su un delizioso assist Sohm.