L’artista barese Marialuisa Sabato espone a ‘Casa Sanremo Arte 2023’

Marialuisa Sabato parteciperà con la sua opera “Piccolo Eden” negli studi televisivi di Casa Sanremo dal 5 all’11 febbraio 2023.L’edizione 2023 di Casa Sanremo, infatti, si impreziosisce con le opere di trenta artisti selezionati tra centinaia in tutta Italia. Casa Sanremo è l’area riservata agli ospiti del Festival della Canzone Italiana, nata nel 2008 per creare un luogo dove cantanti, produttori, giornalisti e tutti coloro che lavorano anche dietro le quinte del più famoso spettacolo canoro d’Italia, si incontrino per gli eventi culturali, ma anche per l’ottima cucina regionale e i momenti di relax.Ogni giorno Casa Sanremo affiancherà il Festival della Canzone Italiana con il talk show “Buongiorno Sanremo”, con il format “L’Italia in Vetrina”, con “Casa Sanremo TV” e molte altre interessanti iniziative culturali.Marialuisa Sabato, che parteciperà all’esposizione d’arte con l’opera “Piccolo Eden”, ha ricevuto un attestato con la seguente motivazione: “Opere che sono stanze del cuore. Viaggi meravigliosi alla scoperta del sé più nascosto e dell’altro più palese, nel senso più profondo dell’Arte che è scoperta e condivisione.”L’artista, laureata in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, ha al suo attivo importanti mostre personali e collettive nazionali: Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Udine, Napoli, Salerno, Firenze, Monza, Ferrara, Reggio Emilia, Cremona, Pisa, Vercelli, Matera, Sanremo, Carrara, Taormina… e molte altre, ed internazionali: New York, Londra, Basilea, Stoccarda, Berlino, Innsbruck, Fukuoka, Amsterdam, ecc. in Gallerie d’Arte, Sedi Istituzionali e Musei.Tra le sedi espositive più importanti: Il Palazzo Fruscione a Salerno, il Palazzo dei Duchi di Santo Stefano a Taormina, Il Museo Casa Natale di Cesare Pavese (CN), il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (AL), il Museo di Storia Naturale di Tirana, la Fondazione Marazza di Borgomanero (NO), il Palagio di Parte Guelfa a Firenze, il Palazzo Ducale di Genova, l’Auditorium Diocesano della Vallisa e la Chiesa di Santa Teresa dei Maschi a Bari.Va segnalato, tra l’altro, che l’artista, recentemente, ha realizzato la copertina ed ha illustrato l’interessante saggio “Storie, curiosità, proverbi e… arte” (WIP Edizioni), oltre a firmare la postfazione, riscuotendo molto successo di critica e di pubblico.Mi piace condividere il giudizio critico su Marialuisa Sabato, dell’architetto Giuseppe Gorga, Direttore Artistico della Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno, che recentemente ha scritto: «Il cromatismo è l’elemento dominante nella pittura di Marialuisa Sabato, la forza dei colori pervade l’ambiente e coinvolge i sensi amplificandoli in modo esponenziale. Un’artista le cui opere sono state ammirate in tutto il mondo, dal Giappone a New York, da Londra a Berlino solo per citare alcune delle tante location espositive dell’artista».