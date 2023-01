Mafia, procuratore Bari: quella foggiana pericolosa perchè violenta e fa affari

BARI - "La mafia foggiana è pericolosa perché è una mafia militare, che usa la violenza. Ma è anche una mafia che fa affari". Così il Procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, a margine dell'evento 'L'antimafia sociale in Puglia' in corso a Bari. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul paragone che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha fatto fra mafia foggiana e mafia corleonese, Rossi ha evidenziato che "lo Stato ha reagito molto bene rispetto alla criminalità foggiana. Bisogna proseguire su questa strada".All'evento era presente, tra gli altri, anche il governatore pugliese Michele Emiliano. "Oggi siamo la Regione che investe più soldi nell'antimafia sociale, 30 milioni di euro nell'ultimo periodo; sempre sostenuti da chi svolge l'attività repressiva" ha detto Emiliano."L'emergenza - ha proseguito - in questo momento è Foggia e il suo territorio. Ma quando le organizzazioni perdono le battaglie, e le stanno perdendo tutte, perdono la loro sicurezza"."L'antimafia sociale - ha aggiunto - serve a far capire a questa gente che sta sbagliando. L'antimafia sociale è costruire una bella vita".