Motor Bike Expo 2023 Verona, la fiera più cool al mondo

VERONA - Motor Bike Expo 2023 Verona, la fiera più importante al mondo dedicata alla personalizzazione della moto, torna da venerdì 27 a domenica 29 gennaio a Veronafiere per stupire il grande pubblico internazionale.

Un evento di costume e di tendenza dove i motociclisti si incontrano per toccare con mano le ultime novità, per parlare della propria passione, i motori, e per farsi ispirare alla personalizzazione della proprio moto.

Focus della manifestazione sarà la personalizzazione in tutte le sue forme e il lifestyle, oltre ai settori cardini come il Racing, con team, piloti, circuiti, il Fuoristrada, con le iniziative di adventouring e il mondo del Turismo. Sempre più consistente sarà la presenza delle maggiori Case Motociclistiche con la gamma di serie e di progetti speciali, oltre ad artisti, preparatori, officine e personaggi di spicco pronti ad incontrare i visitatori di Motor Bike Expo.





Moltissime saranno le presentazioni di moto speciali che garantiscono a MBE la nomina di vetrina mondiale per la personalizzazione della moto. Aziende proverranno da tutto il mondo per esibire pezzi unici che giungeranno a Verona da oltreoceano, dall’Asia, e dal Medio Oriente.