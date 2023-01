Martina Franca, gli archivi del distretto tessile della Valle d’Itria

MARTINA FRANCA (TA) - Venerdì 3 febbraio alle ore 17 presso la Sala Consiliare nel Palazzo Ducale di Martina Franca sarà presentato il progetto Censimento degli archivi del distretto tessile della Valle d’Itria a Martina Franca, finanziato dal Ministero della Cultura sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.Prenderanno la parola Marco Giacomo Bascapè, soprintendente archivistico e bibliografico della Puglia, Donato Pasculli, direttore dell’Archivio di Stato di Lecce, e Adriano Buzzanca, funzionario della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, i quali illustreranno le fasi progettuali e la valenza culturale e sociale dell’iniziativa; Cristina Comasia Ancona, archivista della Società Cooperativa Sociale Martina 2000, descriverà i primi risultati della ricerca archivistica sul territorio dal Settecento ai giorni nostri.Il progetto si pone in continuità con le ricerche avviate dal Ministero della Cultura a partire dai primi anni Duemila sugli archivi di impresa e sulle aziende tessili in Puglia all’interno del progetto ministeriale Archivi della moda del Novecento.I distretti industriali tessili, caratterizzati da una fitta rete di aziende di medie e piccole dimensioni, sono tipici dell’economia nazionale e sono concentrati in alcune aree della Penisola, come quella della Valle d’Itria e della Murgia dei Trulli.Nei territori tra Putignano e Martina Franca si sviluppa, infatti, uno dei tre distretti industriali tessili pugliesi, caratterizzato dalla presenza di alcune grandi imprese con marchio proprio e da uno stuolo di piccole e medie imprese subfornitrici, specializzate nella produzione di medio-alta qualità di abiti per cerimonia, abbigliamento per uomo, donna e bambino, tra cui capispalla, pantaloni e camicie.Tale modello industriale, che ha sopperito alla carenza di grandi opifici, è uno dei fattori che hanno permesso all’Italia di diventare una delle principali potenze industriali del mondo, essendo secondo Paese manifatturiero in tutta l’Europa.La ricerca archivistica prevede, dunque, di arricchire lo studio delle principali imprese del distretto industriale di Martina Franca con la finalità di conoscere il patrimonio documentale superstite al fine della sua conservazione e tutela, nonché per offrire agli studiosi un primo bacino di fonti dalle quali attingere per la ricostruzione storica delle vicende industriali del territorio.I risultati del lavoro saranno resi pubblici attraverso forme innovative, digitali o a stampa, al fine di divulgare le informazioni sul patrimonio documentale esistente e il suo valore per la storia della comunità. L’evento sarà moderato dallo storico Roberto Romano.Interverranno con indirizzi di saluto: Gianfranco Palmisano, sindaco del Comune di Martina Franca; Donato Pentassuglia, assessore della Regione Puglia; Gianfranco Chiarelli, presidente della Camera di Commercio di Taranto; Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia; Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto; Daniele Del Genio, presidente di CNA Puglia; Roberto Massa, presidente di Confcommercio Martina Franca.Massimiliano Martucci, vicepresidente de La Ditta, presenterà un progetto corollario per la promozione del settore tessile del territorio martinese.