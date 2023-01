Città di Lecce Hospital diventa centro accreditato S.I.C.OB. per la chirurgia bariatrica

LECCE – La Puglia è la terza regione italiana per numero di persone affette da obesità (circa il 12,3% della popolazione) e, come ha dichiarato recentemente il Presidente della Puglia Emiliano, sono circa 1.500 le persone che ogni anno emigrano per interventi nell’ambito del trattamento di questa patologia.Da qui la grande attenzione delle strutture pugliesi all’implementazione dei servizi nell’ambito della chirurgia bariatrica e del trattamento delle malattie metaboliche. Come Città di Lecce Hospital, ospedale di Alta Specialità accreditato con il SSN, che, dopo l’inaugurazione a settembre 2022 del percorso di trattamento dell’obesità, ha ottenuto i requisiti necessari per entrare a far parte dei centri accreditati S.I.C.OB. (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche).Una conferma per Città di Lecce Hospital, struttura salentina che fa parte del dipartimento di Chirurgia Bariatrica di GVM in Puglia, diretto dal dott. Antonio Braun, cardine della disciplina in Regione e già responsabile dell'U.O. di Chirurgia Generale e Bariatrica all'Ospedale Santa Maria di Bari. Il dipartimento si propone infatti di mettere a sistema le buone pratiche cliniche e chirurgiche per il trattamento dell'obesità, per un approccio personalizzato alla patologia. Rientra nel dipartimento anche l’ambulatorio recentemente aperto a D’Amore Hospital a Taranto.“Multidisciplinarietà e mininvasività, questi i concetti che descrivono al meglio il nostro approccio, implementato in tutte le strutture del dipartimento di Chirurgia Bariatrica di GVM in Puglia – commenta il dott. Braun –. Multidisciplinare perché si contraddistingue per la collaborazione integrata di specialisti in Chirurgia Bariatrica, Nutrizione, Endocrinologia e Psicologia; mininvasivo in quanto applichiamo metodiche laparoscopiche all’ avanguardia che rappresentano attualmente il gold standard in questo tipo di patologia e che ci consentono di restituire in tempi rapidissimi una migliore qualità di vita a pazienti di fasce d’età allargate, dai minori agli over 60 nei casi di obesità importante”.Città di Lecce Hospital in soli tre mesi ha ottenuto l’accreditamento avendo eseguito, oltre 50 procedure, requisito necessario, insieme a parametri relativi alla presenza di un team multidisciplinare e di una terapia intensiva, e sta lavorando con l’obiettivo della qualifica di centro di eccellenza.“In poco tempo e grazie alle sinergie tra tutti gli specialisti dell’unità operativa abbiamo raggiunto questo importante traguardo – commenta il dott. Federico Perrone, direttore dell'U.O di Chirurgia Generale, Bariatrica e Metabolica di Città di Lecce Hospital –. “L'obiettivo è quello di mettere al servizio del territorio l'esperienza maturata in altri centri di eccellenza in Italia, rispondendo così all'esigenza dei pazienti e alla domanda di un percorso di chirurgia bariatrica di alta qualità, che permetta di trovare una possibilità di cura ad alti standard senza la necessità di ricorrere ai cosiddetti "viaggi della speranza”.