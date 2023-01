Mola di Bari, al Van Westerhout 'La signora e il funzionario'

MOLA DI BARI (BA) - Un funzionario di un anonimo ministero trova nel suo ufficio una misteriosa signora che gli annuncia lo scoppio di un’ imminente rivoluzione. Solo dopo colpi di scena, gag comiche e fitti dialoghi si svela il vero intento della misteriosa donna. Chi sarà mai? Un incubo? Un sogno? La nostra coscienza? Il futuro? Nulla è scontato in questa commedia del 1978 di Aldo Nicolaj che sembra scritta ieri: attraverso ironia, scaltrezza e savoir-faire la solitudine della signora trova nel funzionario un rimedio alla noia. La commedia svela senza inganni pochezza, inettitudine e mediocrità del genere umano senza mai cadere nel pedante e senza mai salire in cattedra. Un dialogo fitto ed irriverente attraverso cui a suon di battute vengono smontati ideali e costumi del perbenismo piccolo borghese. La società ne esce sconfitta mentre i suoi due protagonisti trovano a suon di ironia, sarcasmo e colpi bassi spunti di miglioramento che metteranno in pratica... forse!Le commedie di Nicolaj sono caratterizzate da una critica ironica del modo di vivere contemporaneo, attraverso la descrizione della classe borghese e piccolo- borghese colta nella sua affannata vita quotidiana. Avevo trovato l’anno di creazione di questa pièce, il 1978, estremamente simile ai nostri tempi già nel 2016 (anno in cui l’ho portata in scena per la prima volta). Oggi, quarantacinque anni dopo, la trovo ancor più inquietantemente simile. Sono passati 45 anni ma quanto siamo cambiati dal lontano ‘78? Registicamente ho giocato un po’ con questo parallelismo, ho adattato il testo e riscritto inizio e finale. Nel testo originale infatti, la signora e il funzionario appartengono alla realtà, infine si parlano, si chiariscono e si lasciano al suono del cannone di mezzogiorno. La mia regia invece, giocando con spazio e tempo, vuole rendere lo spettatore partecipe ed artefice del destino dei personaggi e quindi lascia che la platea si interroghi su chi davvero siano, affidandole l’interpretazione del finale. Questo spettacolo è il primo del 2023 all’interno del progetto triennale “La Quarta Parete” grazie a cui la Like a Jazz continua e continuerà a mettere gli spettatori al centro dei suoi eventi spronandoli non solo a valutare gli spettacoli a cui assiste ma con la speranza che questi possano davvero cambiarci in qualcosa.È sempre stato un momento meraviglioso – benché mi desse anche grandi sofferenze – riuscire a creare solo con delle parole di dialogo una storia, dei personaggi e delle atmosfere. È una straordinaria magia senza descrizioni e racconti: solo attraverso il dialogo creare personaggi, far venir fuori i loro problemi, situazioni e momenti della loro vita. Non c’è piacere al mondo maggiore di quello di assistere alla loro nascita, vederli formarsi, rendersi conto che una volta creati esistono veramente, hanno un nome, un carattere, una personalità, un modo di comportarsi, una storia dove sono rinchiusi e da cui non possono più uscire. (Aldo Nicolaj)Teatro Van Westerhout – Mola di BariVenerdì 13 e sabato 14 gennaio ore 20.45Domenica 15 gennaio ore 19.00Costo Biglietti 10 euroInfo e prenotazioni 333.9571734Caffè A’Roma – Via E. Toti, 96 – MolaLibreria Culture Club Cafè – Via Van Westerhout, 53 – MolaTeatro Angioino – Via Silvio Pellico, 7 – Mola (solo ven. sab. dom. 18.30/20.30)Teatro Van Westerhout - Via Van Westerhout, 17 - Mola (solo nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima del sipario)