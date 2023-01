Serie A: il Napoli vince 2-0 al Ferraris con la Sampdoria

Nel secondo tempo al 7’ Di Lorenzo del Napoli con un tocco di sinistro non riesce ad inquadrare la porta. Al 36’ i campani raddoppiano con Elmas su rigore concesso per un fallo di mano di Vieira dopo il controllo al Var. Il Napoli è primo con 44 punti, +7 sulla Juve seconda a 37 punti e provvisoriamente + 8 sul Milan terzo con 36 punti, in attesa di Milan-Roma di stasera alle 20,45.

Nel primo tempo al 6’Politano del Napoli si fa parare un rigore dal portiere Audero concesso per un fallo di Murru su Anguissa dopo il controllo al Var. Al 19’ il Napoli passa in vantaggio con Osimhen con una conclusione di destro su cross di Mario Rui. Al 21’ Kvaratskhelia dei campani va vicino al raddoppio. Al 38’ la Sampdoria rimane in dieci. Espulso Rincon per un fallo da ultimo uomo su Osimhen.