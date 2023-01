Napoli, pugno in faccia mentre è al bar: grave 75enne di Ostuni

NAPOLI - Momenti di paura a Napoli per un 75enne di Ostuni. L'uomo ha ricevuto un forte pugno in faccia da un giovane, senza un valido motivo ed è ricoverato in fin di vita al Cardarelli di Napoli.Venerdì 20 gennaio, a Pianura, alle porte del capoluogo partenopeo, l'anziano si trovava all'ingresso di un bar, in attesa di essere ammesso, quando ha ricevuto un pugno dal giovane e, per la violenza del colpo , il 75enne è caduto, sbattendo la testa a terra.Sembra ora che il 75enne starebbe combattendo tra la vita e la morte in un letto d'ospedale. L'uomo è stato operato ed è in coma a causa di due lesioni cerebrali.I carabinieri hanno subito individuato il presunto responsabile, un ragazzo del posto di 18 anni incensurato, accusato di tentato omicidio. Pare che il giovane sia affetto da "disturbo di personalità con manifestazioni psicotiche".