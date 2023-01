Usa: nuovi documenti riservati trovati nella casa di Biden

WASHINGTON - Nuovi documenti riservati sono stati trovati nella casa di Joe Biden a Wilmington, nel Delaware. Lo riferiscono i legali del presidente Usa. Le carte, di cui sei classificate, sono state scoperte dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti durante una perquisizione.Il procuratore speciale nominato Bob Bauer, avvocato personale di Biden, ha affermato che la perquisizione della casa è avvenuta sabato ed è durata quasi 12 ore. Il presidente è in Delaware per trascorrere il weekend, però non è nella casa di Wilmington ma in quella al mare di Rehoboth Beach."Il Dipartimento di Giustizia ha rimosso il materiale ritenuto rilevante per la sua indagine, inclusi sei documenti contrassegnati come classificati", ha detto l'avvocato. Ha precisato che alcune delle carte risalgono all'epoca in cui Biden era senatore, altre all'epoca in cui era vicepresidente. Sono stati presi anche appunti scritti a mano durante i suoi anni da vicepresidente. Bauer ha aggiunto che gli avvocati del presidente hanno assistito alla ricerca.