via Seleccion Espanola de Futbol fb

PIERO CHIMENTI - L'urna di Nyon ha fatto incrociare nuovamente il cammino di Spagna e Italia, come la scorsa edizione, per la semifinale di Nations League che si disputerà in Olanda il prossimo 15 giugno. La sfida sarà preceduta dall'altra semifinale che vede l'Olanda opposta alla Croazia.