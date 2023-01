Ostuni: sottoscritto il protocollo d’intesa tra Comune e Procura della Repubblica

OSTUNI (BR) - Il 20 dicembre scorso presso la Procura della Repubblica di Brindisi è stato sottoscritto il protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione tra il Comune di Ostuni, rappresentato dal Prefetto a riposo dott.ssa Tiziana Costantino (componente della Commissione straordinaria) e la Procura della Repubblica di Brindisi, rappresentata dal Procuratore Capo, dott. Antonio De Donno. - Il 20 dicembre scorso presso la Procura della Repubblica di Brindisi è stato sottoscritto il protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione tra il Comune di Ostuni, rappresentato dal Prefetto a riposo dott.ssa Tiziana Costantino (componente della Commissione straordinaria) e la Procura della Repubblica di Brindisi, rappresentata dal Procuratore Capo, dott. Antonio De Donno.





Il protocollo è stato sottoscritto in esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Ostuni n. 257/2022, assunta con i poteri della Giunta Comunale.

Il progetto in questione, nell’ottica di una fruttuosa sinergia tra Istituzioni, è stato favorevolmente accolto dalla Commissione Straordinaria del Comune di Ostuni che ha stabilito di accogliere la proposta di collaborazione della Procura della Repubblica, aderendo al protocollo d’intesa disciplinante l’utilizzo di personale della Polizia Locale di Ostuni, mediante il distacco di una unità appartenente al suddetto Comando presso gli uffici della Procura della Repubblica di Brindisi per due giorni a settimana.

Per il Comando di Polizia Locale di Ostuni è stata individuata la Vice Comandante della Polizia Locale, Caterina Semerano, oltre che per la qualità e poliedricità del percorso lavorativo più che ventennale all’interno alla struttura Comando di Polizia Locale, anche per via degli studi giuridici che ne hanno caratterizzato l’iter formativo.

Nel tempo la Polizia Locale ha acquisito competenze e professionalità necessarie a fronteggiare le quotidiane questioni inerenti i molteplici compiti di cui lo stesso organo di polizia è investito, offrendo anche un importante contributo all’Autorità Giudiziaria già dalla fase investigativa.

La Procura della Repubblica, pertanto, ha inteso avviare una collaborazione tra le due Istituzioni, Enti Locali e Procura, avvalendosi del personale appartenente ai Comandi di Polizia Locale da assegnare alla Procura della Repubblica, alle dirette dipendenze funzionali del Procuratore della Repubblica, al fine di garantire un fruttuoso contributo ed un valido supporto ai magistrati della Procura, nonché il coordinamento del lavoro svolto dagli altri appartenenti ai Comandi della Polizia Locale della Provincia.

Il predetto distacco temporaneo si presenta quale valore aggiunto per la stessa Amministrazione Comunale, in ragione del riconoscimento della elevata professionalità del personale dipendente del Comune di Ostuni appartenente alla Polizia Locale, che svolge tali funzioni anche nell’interesse dell’Ente cui appartiene, collaborando proficuamente ed in maniera significativa al raggiungimento di obiettivi di legalità all’interno del territorio amministrato.