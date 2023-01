Paramount, il network si conferma leader sul target kids con ascolti in crescita









MILANO - Paramount Global, la media company leader di intrattenimento kids a livello mondiale, conferma la sua leadership anche in Italia sul target “kids&family” con i brand di proprietà Nickelodeon, Nick Jr e Super!

Un successo ottenuto grazie alla grande esperienza nel settore, ma anche alla capacità di ascoltare tutti i target e di connettersi con loro per meglio interpretare i desideri, i valori, le volontà di svago e divertimento delle generazioni che cambiano. Da sempre la filosofia di Paramount è quella di rispondere alle esigenze diverse del pubblico, contribuendo alla crescita e alla realizzazione di contenuti di qualità per un intrattenimento multi piattaforma che spazia dalla tv lineare a pagamento e gratuito, lo streaming con il servizio SVOD Paramount+ e il serizio FAST Pluto TV, i social media, e anche esperienziale con eventi dal vivo.

Guardando l’anno appena concluso il brand Super! ha mantenuto la leadership dell’area kids FTA, posizionandosi #1 canale singolo commerciale* sul core target dei bambini 4-14 anni, con un ascolto che ha sfiorato i 26mila bambini (4-14 anni) e una share% di 6.05%. I contatti medi mensili (reach) del 2022 sono stati quasi 1.9 milioni (1.850 milioni) sempre sul target di riferimento. I top show sono prodotti originali di Nickelodeon: “Henry Danger”, “I Thunderman” e “SpongeBob”.

Il Network Nickelodeon (Nickelodeon e Nick Jr): è stato #1 brand tra i network pay Sky exclusive del 2022.

Nel dettaglio dei singoli canali, Nickelodeon è stato leader (#1 canale) tra i canali pay Sky exclusive** sul target kids 4-14 pay mentre Nick Jr è stato #2 canale tra i canali pay Sky exclusive** sul target kids 4-14 pay e leader (#1 canale) tra i canali pay Sky exclusive ** sul target pre-scolare 4-7 anni pay. Inoltre, sempre Nick Jr è stato leader (#1 canale) tra i canali pay Sky exclusive** sul target totale individui 4+ pay.

Per Nickelodeon i top show di canale nel 2022 sono stati la serie di animazione “A casa dei Loud” e le due serie live-action a tema supereroi “Hanery Danger” e il suo spin-off “Danger Force”. Per Nick Jr i top show sono stati la serie di animazione pre-scolare “PAW Patrol” al #1 posto, che da sola ha contribuito per quasi un 1/3 degli ascolti complessivi generati, seguita da “I Puffi” e “Barbapapà” che hanno generato insieme quasi il 40% degli ascolti.

I contenuti kids sui social in Italia hanno raggiunto nel 2022 un totale di 240 milioni di VVs. Il Total Watch Time (solo FB e YT) è cresciuto, portandosi a +900 milioni Total HH (+16% YoY). Quasi il 73% degli streams è stato generato su YT (Nickelodeon Official).

“SpongeBob” è stata la #1 property durante il 2022, raccogliendo il 28% del Totale VVs, seguita da “Henry Danger” con il 17% e da “I Thundermans” con il 14%.

Per quanto riguarda i social di Super! hanno over-performato ottenendo un +61% Year over Year.

Lo scorso 19 gennaio 2023, la property SpongeBob SquarePants ha debuttato con un’installazione creativa al Museum of Dreamers. Sarà quindi possibile immergersi nello speciale mondo Underwater della famosissima spugna gialla. A fare da background per selfie e video digitali ci saranno i balloon olografici, le luci colorate al neon e la scritta "Choose Happiness", che sarà la vera protagonista dell’installazione. La collaborazione con il Museum of Dreamers proseguirà anche in futuro con altre iniziative.

Altro aspetto importante per Nickelodeon è la parte edutainment. Infatti, il brand insieme alle sue property più amate, “SpongeBob SquarePants”, “Tartarughe Ninja”, “PAW Patrol”, è sponsor di Più Vita Sana con le PAUSE ATTIVE. Il progetto, in corso di svolgimento nel presente anno scolastico 2022-2023, è stato realizzato dall’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, e da DNA Sport Consulting con il patrocinio del Comune di Milano e del Comune di Verona. Ambassador del progetto è l’atleta nazionale del gruppo sportivo Fiamme Oro, Asia D’Amato, che ha realizzato sei video tutorial da fornire a ciascuna classe aderente al progetto. Più Vita Sana con le PAUSE ATTIVE si concentra sui molteplici benefici delle “active breaks” nella routine quotidiana dei bambini per migliorare le capacità di attenzione, di apprendimento e il benessere psicofisico.

Crescere Bene è un altro progetto, supportato dai brand Nickelodeon e SpongeBob SquarePants, incentrato sull’elaborazione di stili di vita, comportamenti e abitudini relativi a alimentazione, salute, ambiente e protezione del mare, con contenuti atti a rendere consapevoli le famiglie e le nuove generazioni sul proprio ruolo. Anche questo progetto si inserisce nell’anno scolastico 2022/23 ed è patrocinato dalla Regione Liguria e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, inserito all’interno del progetto formativo di ALISA per le scuole primarie (classi 3-4-5°) e secondarie di primo grado (classi 1°) liguri. Gli alunni liguri coinvolti saranno più di 600.

La vocazione di Paramount è quindi quella di creare intrattenimento di qualità, veicolando contenuti capaci di interpretare la realtà e di raccontarla con il giusto linguaggio adatto ai ragazzi, soprattutto quando si tratta di tematiche sociali. Con il brand Super! sono stati supportati argomenti molto vicini ai ragazzi come il bullismo e il cyberbullismo che sono sempre più diffusi tra i banchi di scuola e dentro gli smartphone di bambini e adolescenti ma anche tematiche più lifestyle come tendenze, musica e passioni. Super Style è la nuova rubrica social che parla di Armocromia grazie ai consigli del creator Ferdinando Schettino. Super! è la casa dei ragazzi, il luogo protetto dove trovano i loro coetanei, creator, cantanti e influencer, capaci di stimolarli al confronto e all’integrazione. Le varie attività sono sempre supportate anche dai programmi di punta come: Miraculous, SpongeBob, Danger Force.