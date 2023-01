Cannabis e piacere sessuale: le donne possono avere orgasmi multipli

ROMA - Gli effetti rilassanti della cannabis possono aumentare il desiderio e ridurre le inibizioni, migliorando il funzionamento e la soddisfazione sessuale, specialmente nelle donne. È quanto emerso da una ricerca coordinata dalla sessuologa Amanda Moser pubblicata sul Journal of Cannabis Research. La marijuana può quindi essere la chiave che le donne possono usare per raggiungere orgasmi multipli.I ricercatori hanno intervistato più di 800 persone di età compresa tra i 18 e gli 85 anni sul consumo di cannabis e sui suoi effetti sul gusto e sul tatto, sul funzionamento e sulla soddisfazione sessuale. I risultati hanno mostrato una maggiore soddisfazione sessuale, indipendentemente dall'età o dal sesso, legata al consumo moderato di cannabis. Nel dettaglio, oltre il 70% degli intervistati ha riferito che l'uso di cannabis prima del rapporto sessuale ha aumentato il desiderio e l'intensità dell'orgasmo, mentre il 62,5% ha affermato che la cannabis ha aumentato il piacere durante la masturbazione.Orgasmo multiplo. Lo studio ha anche scoperto che la marijuana ha maggiori effetti sul piacere sessuale femminile. "Le donne possono avere maggiori probabilità di raggiungere l'orgasmo quando usano la cannabis prima del rapporto sessuale, il che potrebbe contribuire all'equità nella quantità di orgasmi e alla soddisfazione sessuale vissuta da uomini e donne", conclude il rapporto.Più del 70% degli intervistati ha anche affermato che l'assunzione di cannabis migliora i sensi del gusto e del tatto. Due sensi molto utilizzati durante i rapporti sessuali e che, sottolineano i ricercatori, potrebbero aumentare il funzionamento e la soddisfazione sessuale generale.L'indagine ha portato alla luce anche un dato in controtendenza rispetto agli studi precedenti. Infatti, dai dati, la cannabis non inibisce la capacità degli uomini di raggiungere e mantenere un'erezione. "Tuttavia - sottolineano gli autori - il pregiudizio sociale potrebbe aver impedito alle persone che hanno risposto alle domande di segnalare problemi di erezione".I risultati dello studio potrebbero avere implicazioni per il trattamento delle disfunzioni sessuali. "Il rilassamento muscolare e l'aumento del funzionamento sessuale che derivano dall'uso di cannabis potrebbero aiutare le donne che soffrono di vaginismo o altre patologie, così come le donne con un ridotto desiderio sessuale", ha detto il sessuologo Moser.