Paura a Capri, scalatori baresi bloccati sulla parete del faraglione: in salvo

CAPRI - E' stato provvidenziale l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS a Capri per soccorrere una coppia di scalatori. I due, originari della provincia di Bari, erano giunti in cima al faraglione di terra e durante la discesa hanno perso la via che porta alla sosta intermedia, trovandosi in difficoltà.Dopo aver tentato invano la discesa ed essere rimasti incastrati in parete, hanno deciso di allertare i soccorsi.Una squadra di tecnici del Cnsas di stanza sull'isola si è recata sul posto contemporaneamente all'elisoccorso del 118 decollato da Napoli.Il medico del CNSAS e l'elisoccorritore a bordo dell'elicottero 118 sono sbarcati utilizzando un verricello in parete e dopo essersi accertati delle condizioni fisiche dei due alpinisti hanno provveduto a recuperarli a bordo dell'elicottero.