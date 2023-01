Nel secondo tempo al 3’ Nzola dello Spezia non concretizza una buona occasione. All’8’ Strefezza per pochissimo non porta in vantaggio i salentini. Terzo pareggio in trasferta per i giallorossi pugliesi dopo quelli per 1-1 al “ Diego Armando Maradona” con il Napoli e alla “Dacia Arena” con l’ Udinese. Il Lecce è undicesimo con 19 punti insieme al Bologna e all’ Empoli.

- Nella diciassettesima giornata di andata di Serie A il Lecce pareggia 0-0 al “Picco” con lo Spezia. Nel primo tempo al 4’ Strefezza dei salentini va vicino al gol. Al 6’ Colombo dei giallorossi pugliesi sfiora la rete. Al 10’ Blin del Lecce di testa colpisce la traversa. All’11’ Gonzalez dei salentini centra l’incrocio dei pali. Al 15’ Bastoni dei liguri di testa non riesce a schiacciare in porta.