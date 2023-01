Puglia: la regione finanzia con 2,4 mln interventi di manutenzione a chiese e beni culturali

BARI - Con il Presidente Emiliano, il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici, Piemontese, abbiamo finanziato come Regione Puglia, interventi mirati per salvaguardare e valorizzare i beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale che hanno particolare valenza storica, artistica e religiosa. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del piano Taranto.Stiamo finanziando, con un contributo di 2 milioni e 400Mila euro, restauri a campanili, cappelloni, volte, opere scultoree, altari, battisteri o pulpiti - prosegue Borraccino -. Con tali interventi, si tende a supportare quei luoghi di culto che sono linfa per la storia, arte e turismo religioso. Entrando nei particolari, per quanto riguarda la provincia di Taranto, verranno finanziati: Il Comune di Manduria con il Restauro conservativo e restauro statico del complesso monumentale Collegiata chiesa matrice della Santissima Trinità con un finanziamento di € 43.170; Il Comune di Manduria con la manutenzione straordinaria e restauro conservativo di parte del convento San Francesco dei Frati minori con un finanziamento di € 43.170 Il comune di Palagianello con il Restauro architettonico e risanamento conservativo della chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo - stralcio torre campanaria con un finanziamento di € 43.170 Il comune di Taranto con la sostituzione della copertura della chiesa San Pasquale, con un finanziamento di € 43.170.