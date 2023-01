BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle ore 00,00 di domani, mercoledi’ 11 gennaio, e per le successive 18 ore previsti venti dai quadranti settentrionali con residue raffiche di burrasca, in generale attenuazione nel pomeriggio. Lo rende noto la Protezione civile.Pertanto dalle ore 00,00 di mercoledi’ 11 gennaio, e per le successive 18, ore e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su tutta la Puglia.