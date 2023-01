Putignano, si sfiora il dramma: ragazzina in coma etilico dopo la festa

La ragazza è fuori pericolo, i medici hanno allertato i carabinieri e fortunatamente è stata evitata una tragedia. Subito sono scattate le verifiche nell'ipermercato cittadino dove i giovani avrebbero acquistato i superalcolici consumati alla festa, anche per via del divieto vigente in Italia di somministrazione di alcolici agli under 16.

L'episodio risale a una settimana fa, domenica 8 gennaio. A lanciare l'allarme è stata un'altra ragazzina di 13 anni che si è accorta del malore dell'amica, prima stabilizzata sul posto e poi sottoposta a lavanda gastrica in ospedale.