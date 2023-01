Ruffano, domenica in scena i 'Briganti' di Monia Saponaro 

ph: Giuseppe D'Anna





L’intero universo dei fatti narrati trae spunto da documenti storici di vicende realmente accadute e spesso tralasciate dalla storiografia ufficiale. A essi, però, si miscela il mondo della tradizione orale popolare non privo di spunti fantastici.



Alla vita di Carmine Crocco, alla quale molte biografie di eroi celebri possono essere paragonate e alle sue scorribande nelle province lucane, è liberamente ispirato il lavoro, in quanto testimone di ribellione come reazione e non rivoluzione. “Noi siamo come la serpe, se non la stuzzichi non ti morde” (Carmine Crocco in un interrogatorio).



Info e prenotazioni biglietti e abbonamenti: 328.2233833, 347.2485922 Gli spettacoli si svolgeranno presso la Sala San Francesco di Via Napoli 15 a Ruffano (start ore 20,00).



Odv Kairòs è un’associazione di volontariato con sede a Ruffano, impegnata da anni sul territorio in attività di promozione sociale e culturale, soprattutto attraverso il teatro.



L’associazione, infatti, oltre alla rassegna, organizza laboratori teatrali rivolti a ogni fascia d’età avvalendosi di attori professionisti, ritenendo il teatro uno strumento fondamentale di formazione e conoscenza.

RUFFANO (LE) - Torna ad alzarsi il sipario sulla rassegna Teatrale organizzata da ODV Kairòs, con una serie di appuntamenti con gli spettacoli delle più importanti produzioni del Salento e non solo, a proseguimento di un impegno che quest’anno è giunto alla XIII edizione.Domenica 8 gennaio 2023, a inaugurare la nuova stagione, la Compagnia Berardi Casolari, con “Briganti”, spettacolo vincitore del concorso internazionale “L’altro Festival” nel 2005, interpretato da Gianfranco Berardi, già applaudito dal pubblico di Kairòs negli anni scorsi.“Briganti” affronta le tematiche del brigantaggio meridionale post-unitario (1860-61); la scena si svolge in una cella delle carceri del ex-Regno delle Due Sicilie, dove, attraverso le memorie di un ventiseienne caduto prigioniero in battaglia, si rivivono avvenimenti ed episodi che hanno segnato la vita delle popolazioni del Mezzogiorno d’Italia prodotti dallo scontro fra il nuovo ordine costituito e reazionari.