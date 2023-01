Serie B: il Bari acquista Sebastiano Esposito dall'Inter

via Inter.it





Esposito sostituirà l’attaccante Eddie Salcedo 21 anni che quasi sicuramente sarà ceduto al Genoa in Serie B. Per quanto riguarda altre operazioni in entrata, il direttore sportivo dei biancorossi cercherà di ingaggiare un centrocampista.





Si fanno i nomi di Mattia Valoti 29 anni del Monza e dell’ inglese Ahmad Benali 30 anni del Brescia. Inoltre potrebbe essere acquistato un difensore nel caso in cui Emanuele Terranova 35 anni dovesse lasciare il Bari. Il calciatore sarebbe stato richiesto dalla Reggina in Serie B.

- Il Bari ha acquistato l’attaccante Sebastiano Esposito 20 anni in prestito secco dall’ Inter. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Esposito nella prima parte di questa stagione ha giocato a titolo temporaneo nell’Anderlecht nella Serie A del Belgio dove tra il campionato le qualificazioni alla Champions League e la Conference League ha giocato 21 partite e realizzato 2 reti.