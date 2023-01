Serie B: il Bari travolge 4-0 al San Nicola il Parma

via Ssc Bari fb







Nel secondo tempo al 22’ Cheddira non concretizza una buona occasione. Al 45’ annullata una rete a Mihaila del Parma per fuorigioco. Al 93’ i biancorossi realizzano il quarto gol con Salcedo di testa. Il Bari è terzo con 33 punti provvisoriamente insieme al Genoa, in attesa del posticipo di Lunedì 16 Gennaio delle 18,45 Genoa- Venezia. I biancorossi sono a -3 dalla Reggina seconda a 36 punti. I calabresi perdono 1-0 al “Granillo” con la Spal. Al 13’ il Bari raddoppia con Cheddira su rigore concesso per un fallo di Balogh su Cheddira. Al 29’ Benedyczak del Parma va vicino al gol. Al 43’ i galletti realizzano la terza rete con Cheddira su rigore dato per un fallo del portiere Buffon su Folorunsho. L’ attaccante del Bari con 12 gol si conferma il capocannoniere della Serie B.

- Terza vittoria del Bari al “San Nicola” dopo il 6-2 col Brescia e il 4-1 con il Modena. Nella prima giornata di ritorno di Serie B i biancorossi prevalgono 4-0 con il Parma. Prima della partita viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Gianluca Vialli. Nel primo tempo al 5’ i biancorossi passano in vantaggio. Balogh devia nella sua porta una conclusione di destro in diagonale di Cheddira.